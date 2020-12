В Нижнем Тагиле 1 января Деды Морозы и Снегурочки выйдут на пробежку по набережной

Жители Нижнего Тагила в первый же день нового года могут поучаствовать в массовом забеге. Организаторы мероприятия предлагают нарядиться в костюм Деда мороза или Снегурочки и пробежать дистанцию в 2021 метр.

Школа бега и плавания в Нижнем Тагиле предлагает горожанам 1 января в 12.00 выйти на массовую пробежку. Стартовать предлагается от здания цирка, а сам маршрут пролегает через набережную Тагильского пруда и до Demidov Plaza. Перед забегом, нужно написать себе обещание, свои цели на год на нагрудном номере. 1 января — взять с собой отличное настроение, нарядиться в дед морозов и снегурочек, прикрепить номер и пробежать с ним, сообщают организаторы на своей странице в социальной сети. На данный момент уже открыта регистрация на мероприятие на странице школы в социальных сетях.

