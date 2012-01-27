«Уралочка-НТМК» по-прежнему в тройке лидеров чемпионата России

К сожалению, мы не смогли сегодня показать хорошую игру и оказать достойное сопротивление «Уралочке». Ну и в целом сезон идет для нашей команды неудачно: одна победа за весь первый круг и второй начали с двух поражений. Не хватает игроков нам на четвертой зоне. Вот впервые сегодня играл наш польский легионер – Анна Подолец. Думаю, с ее приходом игра команды улучшится прокомментировал матч главный тренер волейбольного клуба «Автодор-Метар» Виктор Бардок.

22 дня мы были в поездках, за это время нам надо было сыграть семь матчей, в Череповце будет восьмой. Не в том дело, что устали, что надо восстанавливаться: нам просто тренироваться некогда. Вот после Уренгоя хотели потренироваться, но не смогли вовремя вылететь: отменили рейс, и мы просидели сутки в Уренгое. Только прилетели – и сразу играть. Ситуация сложная, но пока выдерживаем, слава Богу сказал после игры главный тренер волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Николай Карполь.