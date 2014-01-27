«На церемонии открытия случится казус, который замаскируют под часть сценария»: экстрасенсы об Олимпиаде Сочи-2014

Мы сейчас всех видим победителями. Оно и понятно, ведь никто не собирается сдаваться. Но именно поэтому тяжело судить, кто в действительности получит золото. Мы точно знаем, что Россия получит несколько наград, но даже и здесь невозможно сказать что-либо более конкретно.