«На церемонии открытия случится казус, который замаскируют под часть сценария»: экстрасенсы об Олимпиаде Сочи-2014
27 января 2014, 16:15Спорт
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До старта Олимпийских игр осталось 11 дней. На финальной стадии находится подготовка к встрече спортсменов и церемонии открытии. Потусторонние силы, в свою очередь, также передают свои прогнозы о предстоящем событии. Экстрасенсы России составили небольшой список главных событий грядущей Олимпиады.
Мы сейчас всех видим победителями. Оно и понятно, ведь никто не собирается сдаваться. Но именно поэтому тяжело судить, кто в действительности получит золото. Мы точно знаем, что Россия получит несколько наград, но даже и здесь невозможно сказать что-либо более конкретно.
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