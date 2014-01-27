Сегодня «Спутник-Юниор» сыграет на тагильском льду: «Не просто выходить и не просто биться, а умирать»

В Нефтекамске «Батыр» одолел нашу команду с разгромным счетом 8:1. За провальную игру юниоры отыгрались в Ижевске, одержав победу над местной «Ижсталью» со счетом 0:7. Итого, домой «Юниор - Спутник» вернулся с четырьмя очками.

Главный тренер ХК «Юниор - Спутник» прокомментировал игры на выезде:

– Поехали мы в не совсем оптимальном состоянии - не было Дениса Цуканова, Владимира Боровкова, Владислава Воропаева, Романа Шалягина. Это те люди, которые составляют костяк команды. Доверили место в составе молодым. Сказать, что они справились с поставленной задачей, не могу. На фоне «Ирбиса» и «Батыра» мы выглядели слабовато. Не лучшую игру в Казани и Нефтекамске показали вратари, допускали грубые ошибки, вследствие чего пропадала уверенность в порывах игроков. Поэтому играли до первой - второй заброшенной шайбы и потом, не скажу что разваливались, но инициатива полностью переходила на сторону хозяев площадки. В Альметьевске провели собрание перед игрой, поговорили по душам - получилось. На игру вышли с более серьезным настроем и сумели там добыть очков. Где-то нам повезло, когда второй гол забивали.

- Какими будут установка, настрой на «домашние» игры?

- В любом случае будет присутствовать реваншинский настрой, ведь мы играем с этими же командами - в обратную сторону. Еще и турнирная ситуация заставляет нас в каждой игре не просто выходить, и не просто биться, а умирать - чтобы каждый просто выползал после финальной сирены, другого выхода я не вижу для того, чтобы нам зацепиться за четвертое место в своем дивизионе. Тем более, сейчас и Омск ход набрал, а Ангарск обыгрывает всех дома. Чтобы не растерять преимущество, нам нужно все четыре игры выкладываться по полной.

- Каким тренировкам сейчас уделяете больше внимания? На что делаете упор?

- На протяжении всего сезона мы делаем упор на то, чтобы ребята были в хорошей физической форме. Мастерства особо и нет, поэтому работаем над настроем, нужно чтобы ребята выходили на лед с полной самоотдачей, желанием работать. Уделяем особое внимание розыгрышу большинства - 3 на 4, что оставляет желать лучшего, также у нас хромает и культура пасса.