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«ВМФ-Карелия» оказалась сильнее тагильского «Спутника» в серии послематчевых бросков
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«ВМФ-Карелия» оказалась сильнее тагильского «Спутника» в серии послематчевых бросков

27 января 2014, 09:15СпортЕвгения
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