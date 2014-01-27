«ВМФ-Карелия» оказалась сильнее тагильского «Спутника» в серии послематчевых бросков

Первый гол заставил себя ждать до 9-ой минуты матча. Тагильские хоккеисты убежали в контратаку. Несмотря на численное преимущество соперника в одного игрока, Егор Рожков ловко подхватил на крюк отскочившую от защитника шайбу и отправил в ворота военморфов. Хоккеисты «ВМФ», недолго думая, ответили тем же - на 12-ой минуте матча Денис Давыдов сравнял счет. Во втором периоде отличились Роман Козлов и Михаил Устьянцев. В финальном отрезке морякам снова удалось догнать «Спутник». Андей Сигарев отличился дублем, забросил в ворота Александра Хомутова ответную пару шайб. Игра в овертайме счет матча не изменила. В серии послематчевых бросков команда «ВМФ-Карелия» оказалась сильнее. Окончательный счет в игре установил Станислав Виролайнен.

Теперь хоккеисты «Спутника» будут готовиться к поездке в г. Волжск. Там спортсмены сыграют с местной «Ариадой». А пока команда мастеров будет сражаться на выезде, тагильский зритель может бесплатно посетить «домашние» игры «Юниор-Спутника». Молодежная команда будет играть 27 января с «Батыром» из Нефтекамска. Начала матча в 19:00

Послематчевая пресс-конференция:

Анатолий Семенов, главный тренер ХК «ВМФ-Карелия»:

То, что мы выиграли, безусловно приятно. Взяли два очка, но качеством игры, честно говоря, я не доволен, потому что играли в очень плохой хоккей.

Александр Челушкин, исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спутник»:

Я еще раз повторюсь, что у нас огромная проблема с составом. Так же, как и в прошлой игре из шести защитников играют только двое -18-тилетний и 19-тилетний, причем, если судить по силе, они играют намного лучше, чем Яков Ищенко, Николай Жилин и Александр Богданов. Это нонсенс! В этом году с составом полный кавардак. Николай Жилин опять подарил гол, опять его обыгрывали один в один - чего только не было на льду! Немного не хватило мастерства нам забить команде «ВМФ» – один в один шло. Единственное, сегодня у меня нет претензий только к Козлову Роману. Человек весь сезон поддерживает свой уровень.