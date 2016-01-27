«Спутник» выиграл со счетом 5:0 и приблизился к выходу в плей-офф

«Всухую» поверженной на этот раз оказалась подмосковная «Звезда». Уверенную победу со счетом 5:0 одержали тагильчане на льду хоккейного центра в Чехове.

Примечательно, что вся статистика матча в пользу «Звезды». Судите сами: броски 35-32, в створ 22-14. Мастерство ли, везение или какие-то другие силы помогали «Спутнику», но гостям удалось пять раз безответно поразить ворота «Звезды», а Денис Перевозчиков записал в свой актив первый матч на «ноль» за тагильскую команду. Авторы шайб: М.Слыш, В.Артамонов, В.Андрющенко, Д.Курепанов и Р.Шакуров.

Набранные три очка еще больше приблизили нашу команду к зоне плей-офф.

Впереди у «Спутника» матч в Воронеже с «Бураном», который уже безоговорочно обеспечил себе место в плей-офф текущего чемпионата.

Послематчевая пресс-конференция:

Андрей Кирдяшов, главный тренер «Спутника»:

Сыграли по всем линиям очень строго, хорошо. Взяли три очка, они нам очень были нужны. Результатом довольны. Спасибо нашим болельщикам, которые за нами вот уже три игры ездят. Продолжаем борьбу за попадание в плей-офф, стоит задача в каждой игре не проиграть.

Сергей Герсонский, главный тренер «Звезды»: