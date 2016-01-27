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«Спутник» выиграл со счетом 5:0 и приблизился к выходу в плей-офф
Сюжеты:
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«Спутник» выиграл со счетом 5:0 и приблизился к выходу в плей-офф

27 января 2016, 09:35СпортMaurice
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