Первенство и чемпионат УрФО по карате состоялись в Екатеринбурге

Первенство и чемпионат УрФО по карате состоялись в минувшую субботу в столице Урала. В чемпионате принимали участие более 100 участников из Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, и из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.