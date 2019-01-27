Первенство и чемпионат УрФО по карате состоялись в Екатеринбурге
Сегодня, 16:52СпортФото: pixabay.com
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В первенстве и чемпионате УрФО по карате приняли участие более 100 спортсменов из шести регионов России. По итогам соревнований 9 спортсменов из Свердловской области поедут на всероссийские соревнования по карате.
Сюжеты: Екатеринбург
Первенство и чемпионат УрФО по карате состоялись в минувшую субботу в столице Урала. В чемпионате принимали участие более 100 участников из Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, и из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
Спортсмены, которые завоевали призовые места получили звания кандидатов в мастера спорта. За первые места участникам присвоили звание мастера спорта. По итогам прошедшего мероприятия девять спортсменов из Свердловской области поедут на всероссийские соревнования по карате, сообщает e1.ru.
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