Хоккеист из Нижнего Тагила подписал контракт с клубом НХЛ

Хоккеист из Нижнего Тагила подписал контракт с клубом НХЛ

Сегодня, 11:13СпортPhoto: 1Mediainvest.ru
20-летний Павел Дорофеев из Нижнего Тагила заключил контракт с командой НХЛ «Вегас Голден Найтс», сообщается на сайте клуба.

По контракту тагильчанин станет членом «Хендерсон Сильвер Найтс» (резервной команды «Вегас Голден Найтс») и будет играть в Американской хоккейной лиге.

Контракт заключен на трехлетний срок.

В 17 лет Дорофеев стал выпускником спортивной школы «Металлург» в Нижнем Тагиле. В 2020 году, в составе молодежной сборной России, он занял второе место на молодежном чемпионате.

Напомним, 31 декабря 2020 года Семен Чистяков забросил победную шайбу в матче сборных России и Швеции на молодежном чемпионате мира.

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Нижний Тагил
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