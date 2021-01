Хоккеист из Нижнего Тагила подписал контракт с клубом НХЛ

20-летний Павел Дорофеев из Нижнего Тагила заключил контракт с командой НХЛ «Вегас Голден Найтс», сообщается на сайте клуба.

По контракту тагильчанин станет членом «Хендерсон Сильвер Найтс» (резервной команды «Вегас Голден Найтс») и будет играть в Американской хоккейной лиге. Контракт заключен на трехлетний срок. В 17 лет Дорофеев стал выпускником спортивной школы «Металлург» в Нижнем Тагиле. В 2020 году, в составе молодежной сборной России, он занял второе место на молодежном чемпионате. Напомним, 31 декабря 2020 года Семен Чистяков забросил победную шайбу в матче сборных России и Швеции на молодежном чемпионате мира. Тагильчанин забросил победную шайбу в матче чемпионата мира со сборной Швеции

