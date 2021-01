КАМАЗ определился со сборами и потерял защитника

Клуб из Набережных Челнов вполне мог играть в 1/8 финала Кубка России. Хотя для этого нужно было бы преодолеть элитный раунд, где клубам из ПФЛ предстояло биться не только с представителями ФНЛ, но и с командами их элиты российского футбола.

Свой путь КАМАЗ начал с победы над «Ленинградцем» в 1/128 финала, а в следующем раунде покинул турнир, проиграв ульяновской «Волге» со счетом 0:2. Как сообщает сайт 1хСтавка, фаворитом Кубка страны является действующий чемпион «Зенит». На победу питерцев дают коэффициент 3.70. Хорошие шансы взять титул у ЦСКА (4.60) и «Локомотива» (7.50). Чтобы посмотреть котировки на всех оставшихся участников турнира, нужно открыть официальный ресурс букмекера или скачать приложение 1хСтавка на смартфон. Возвращаясь к КАМАЗу, нужно отметить, что перед клубом из Набережных Челнов стоит задача побороться за путевку в ФНЛ. Получить ее будет непросто. После первой части сезона КАМАЗ расположился на третьем месте в группе 4 первенства ПФЛ. Отставание от лидера «Новосибирска» составляет четыре очка. А первый матч в весенней части сезона челнинцы проведут против «Челябинска». Игра состоится четвертого апреля на стадионе в Набережных Челнах. Что по сборам? Пока что КАМАЗ отдыхает и лишь готовится к выходу из отпуска. Это случится второго февраля. Как сообщает пресс-служба автозаводцев, первые десять дней сбора челнинцы будут тренироваться в родном городе, а потом почти на месяц отправятся в Новороссийск. Так они будут заниматься на базе «Буткэмп». Еще у команды Ильдара Ахметзянова будет третий сбор – это две недели во второй половине марта. Скорее всего, он пройдет в Турции. Первая потеря В январе руководство КАМАЗа вынуждено было отпустить защитника Даниила Криворучко. Он принадлежал «Оренбургу», а в Набережных Челнах выступал на правах аренды. 22-летний игрок вернулся в свой клуб. В составе КАМАЗа Криворучко провел лишь семь матчей в нынешнем сезоне, из них три раза выходил на поле в стартовом составе. В активе Даниила один забитый мяч, который он отправил в ворота «Крыльев Советов-2» (6:0). Напомним, что КАМАЗ еще осенью решил не искать нового тренера и оставил в клубе Ильдара Ахметзянова. Тридцатисемилетний специалист ранее исполнял обязанности главного тренера после ухода в отставку со своего поста бывшего наставника команды Михаила Белова. Под руководством Ахметзянова клуб из Набережных Челнов одержал несколько побед и сумел подняться в таблице первенства ПФЛ.

