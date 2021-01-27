КАМАЗ определился со сборами и потерял защитника

Что по сборам?

Пока что КАМАЗ отдыхает и лишь готовится к выходу из отпуска. Это случится второго февраля. Как сообщает пресс-служба автозаводцев, первые десять дней сбора челнинцы будут тренироваться в родном городе, а потом почти на месяц отправятся в Новороссийск. Так они будут заниматься на базе «Буткэмп». Еще у команды Ильдара Ахметзянова будет третий сбор – это две недели во второй половине марта. Скорее всего, он пройдет в Турции.