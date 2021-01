На Урале марафонцы на снегоходах преодолеют пол тысячи километров по бездорожью

С 29 по 30 января на Урале пройдет самый протяжённый снегоходный марафон «Путь Вогула», в ходе которого необходимо преодолеть 470 километров.

На соревнование заявились восемь команд, участие примут 16 снегоходов. Марафонцы объединятся в группы по два человека на двух сноубайках, а также в большие группы от пяти человек. Стартовать они будут от загородного клуба в Верхней Пышме, сообщает МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил». Перед участниками стоит задача проехать весь маршрут на снегоходах по пересеченной местности, на пути их ждут преграды в виде глубокого снега или его отсутствия, холода и плохой видимости. 29 января гонщики проедут через гору Хрустальную, Кировград, Старик-камень и закончат заезд промежуточным финишем на комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле. 30 января утром участники отправятся по маршруту: Волчевка — посёлок Дальний — посёлок Баранча — город Тавда — турбаза «Серебрянский камень». Основной финиш будет на горе Кытлым.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter