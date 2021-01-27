На Урале марафонцы на снегоходах преодолеют пол тысячи километров по бездорожью

На соревнование заявились восемь команд, участие примут 16 снегоходов. Марафонцы объединятся в группы по два человека на двух сноубайках, а также в большие группы от пяти человек. Стартовать они будут от загородного клуба в Верхней Пышме, сообщает МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил».