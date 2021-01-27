Новиков объяснил свое решение возглавить «Нефтехимик»

«Были и другие интересные предложения. Но Нижнекамск твердо стоит на ногах, обладает качественным составом и инфраструктурой, здесь можно развиваться и двигаться вперед. Сказалась ли нестабильная ситуация в Армении на выборе? В том числе. Не хотел уезжать из России, знал, что предложения будут. Так и случилось», – цитирует Новикова «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».