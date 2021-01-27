Новиков объяснил свое решение возглавить «Нефтехимик»

Новиков объяснил свое решение возглавить «Нефтехимик»

Сегодня, 14:34СпортPhoto: pxhere.com
Новый главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков поделился эмоциями от своего назначения в нижнекамский клуб. Отметим, что 40-летний специалист вступил в должность 13 января.

«Были и другие интересные предложения. Но Нижнекамск твердо стоит на ногах, обладает качественным составом и инфраструктурой, здесь можно развиваться и двигаться вперед. Сказалась ли нестабильная ситуация в Армении на выборе? В том числе. Не хотел уезжать из России, знал, что предложения будут. Так и случилось», – цитирует Новикова «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

Напомним, что бывшие наставник московского «Динамо» находился без клуба с осени прошлого года после того, как руководство бело-голубых отправило его в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды.

В нынешнем сезоне ФНЛ «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

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