Активные фанаты «Ротора» поддержали идею бойкота матчей РПЛ из-за fan ID

Активные фанаты «Ротора» поддержали идею бойкота матчей РПЛ из-за fan ID
Активные фанаты «Ротора» поддержали идею бойкота матчей РПЛ из-за fan ID
Вчера, 21:40СпортФото: pxhere.com
Болельщики не собираются посещать домашние матчи клуба.

Группа активной поддержки волгоградского «Ротора» приняла решение бойкотировать матчи своей команды в ФНЛ из-за предстоящего введения fan ID на спортивных мероприятиях.

Об этом передает "Советский спорт" со ссылкой на фанатское объединение "Ротора".

Большинство коллективов активной поддержки приняли единогласное решение отказаться от посещений матчей из-за процесса введения системы идентификации.

Напомним, закон вступит в силу 1 июня 2022 года, однако фанаты намерены начать бойкот заблаговременно.

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