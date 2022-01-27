Активные фанаты «Ротора» поддержали идею бойкота матчей РПЛ из-за fan ID

Группа активной поддержки волгоградского «Ротора» приняла решение бойкотировать матчи своей команды в ФНЛ из-за предстоящего введения fan ID на спортивных мероприятиях.
Об этом передает "Советский спорт" со ссылкой на фанатское объединение "Ротора".
Большинство коллективов активной поддержки приняли единогласное решение отказаться от посещений матчей из-за процесса введения системы идентификации.
Напомним, закон вступит в силу 1 июня 2022 года, однако фанаты намерены начать бойкот заблаговременно.