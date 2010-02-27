Силовики борются за победу в турнире памяти Героя России
27 февраля 2010, 16:33СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня на базе СДЮШОР «Уралец» проходит традиционный лично-командный турнир по комплексному единоборству среди сотрудников правоохранительных органов Свердловской области и Уральского Федерального Округа, посвящённый памяти героя России Сергея Багаева.
По словам организатора турнира, старшего инспектора отдела профессиональной подготовки ГУФСИН России по Свердловской области Екатерины Сухановой, в турнире участвуют 6 команд. Это бойцы спецназа, института ГПС МЧС, «универсальные бойцы» и другие. Среди спортсменов есть и мастера спорта. Участники соревнуются в восьми весовых категориях. Судьи оценивают 2 этапа: технику ведения рукопашного боя и борьбу. 1-е место заняли спортсмены ВВ МВД, 2-е ГУФСИН, 3-е почетное место занял спец.отдел ГУФСИН.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей