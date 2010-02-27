Силовики борются за победу в турнире памяти Героя России

По словам организатора турнира, старшего инспектора отдела профессиональной подготовки ГУФСИН России по Свердловской области Екатерины Сухановой, в турнире участвуют 6 команд. Это бойцы спецназа, института ГПС МЧС, «универсальные бойцы» и другие. Среди спортсменов есть и мастера спорта. Участники соревнуются в восьми весовых категориях. Судьи оценивают 2 этапа: технику ведения рукопашного боя и борьбу. 1-е место заняли спортсмены ВВ МВД, 2-е ГУФСИН, 3-е почетное место занял спец.отдел ГУФСИН.