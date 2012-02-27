Тагильчанин стал чемпионом России в беге на 800 метров
27 февраля 2012, 09:27СпортОльга
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На чемпионате России по лёгкой атлетике представитель спортивного клуба «Спутник» Иван Нестеров завоевал «золото».
Тагильчанин стал чемпионом России на дистанции 800 м с результатом1:48.90. Он на самом финише вырвал победу у прошлогоднего чемпиона ИванаТухтачева, выступающего за Иркутскую и Новосибирскую области.Тагильчанин опередил его на 0,03 секунды.
Будет ли Иван Нестеров включен в состав сборной России для участия вчемпионате мира в помещении, который состоится с 9 по 11 марта вСтамбуле, станет известно позже.
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