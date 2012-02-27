Тагильчанин стал чемпионом России в беге на 800 метров

Тагильчанин стал чемпионом России на дистанции 800 м с результатом1:48.90. Он на самом финише вырвал победу у прошлогоднего чемпиона ИванаТухтачева, выступающего за Иркутскую и Новосибирскую области.Тагильчанин опередил его на 0,03 секунды.