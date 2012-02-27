Тагильские альпинисты продолжают безнадёжно уступать спортсмену из Тюмени

Уже 5-й год эти соревнования организует городской клуб туристов «Азимут». Покорять скально-ледовые трассы собрались спортсмены из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Тюмени. На втором этапе кубка для альпинистов подготовили две трассы на сложность.

Дистанции оказались настолько непростыми, что ни одному из спортсменов не удалось преодолеть обе. Тюменскому альпинисту Николаю Воронову не хватило 15-ти секунд, чтобы уложиться в контрольное время на второй трассе. Тем не менее, он, как и на первом этапе кубка, показал лучший результат. И оставил далеко позади своих соперников. Из тагильчан лучший результат показал Андрей Останин, занявший третье место.