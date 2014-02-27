На Паралимпийских играх в Сочи честь России будет защищать тагильчанка Михалина Лысова

Не секрет, что уже известная тагильчанам спортсменка Михалина Лысова еще в 2011 году заявила о своем участии в Паралимпиаде Сочи-2014. Еще в 2010 году в возрасте 17-ти лет на паралимпиаде в Ванкувере Михалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой, блестяще выступив в биатлоне и лыжных гонках. Напомним, она завоевала 7 медалей, из которых - четыре высшей пробы. Кроме того, тагильская спортсменка взяла первое место в команде по количеству медалей.

Михалина уверена, что для паралимпийцев соревнования – это прежде всего победа над самим собой, ведь конкуренция там значительно ниже. Однако не стоит сомневаться, что успех Олимпийской сборной и первое место в командном зачете вдохновляет и паралимпийцев. Тагильчанка выступает за спортивную школу Екатеринбурга «Родничок».

Сейчас в России проходит эстафета Паралимпийского огня. Первый факел был зажжен в самой восточной точке страны, на мысе Дежнева. Впереди – 45 городов. Нижний Тагил, к сожалению, не входит в их число, но в Екатеринбурге 100 факелоносцев будут нести факел более 20 километров.

На фото - Михалина со своим спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым

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