В марте на горе Долгая «улетные» соревнования: этап Кубка FIS по прыжкам с трамплина. Программа соревнований

Тагильчане и даже гости города весьма радушно реагируют на такие крупные соревнования. На предыдущих этапах наши зрители с достаточным рвением поддерживали российских и иностранных спортсменов. Вообще, всё прошло на довольно высоком уровне, большинство спортсменов и тренерский состав остались довольны организацией мероприятия.

Уже известно, что приглашения принять участие в соревнованиях на тагильской площадке уже отправлены во все федерации. А вопросы благоустройства уже рассмотрены в Администрации города: особое внимание уделено проездным путям и территории трамплинного комплекса. Трибуны готовы принять около 2,5 тысяч зрителей Континентального Кубка, одного из крупнейших в мире соревнований «летающих лыжников».

На данный момент заявлось 9 стран: Австрия, Германия, Польша, Румыния,Казахстан, Италия, Нидерланды, Россия и Турция. Всего ожидается порядка 50 спортсменов, включая россиян. Квота на российскую команду - 10 человек. Федерация по прыжкам планирует включить в состав и тагильских спортсменов. Кто именно, пока неизвестно. Возможен приезд президента и посещения им комплекса! -- сообщают в пресс-службе «Аиста».

Предлагаем вам вспомнить, как прошли мировые соревнования в прошлый раз (Гран-при), в сентябре 2013 года. Кстати, верится, что технические трудности, возникшие на соревнованиях в прошлый раз, больше не повторятся. Главное - трамплины очень понравились всем спортсменам.

Предлагаем пользователям TagilCity.ru ознакомиться с программой мартовских соревнований.