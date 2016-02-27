Школьники 14-ти школ Дзержинского района на один день попали в армию (ФОТО)
27 февраля 2016, 10:55Спорт
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В одной из воинских частей района стартовала военно-спортивная игра «Победа».
Сюжеты: Нижний Тагил
Первый этап игры напоминал экзамены в школе: участники проходили тесты по истории России и основам медицины. А после теории участники смогли применить свои знания на практике, попробовав оказать первую медпомощь пострадавшему.
Во втором этапе подростки выполняли строевые приемы. Оценивались четкость движения, прямая осанка и умение синхронно выполнять команды.
После участники игры смогли продемонстрировать свою спортивную подготовку. Школьники подтягивались на перекладине, отжимались и прыгали в длину.
Последний этап - «Стрельба из пневматической винтовки» - состоится 1 марта.
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