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Школьники 14-ти школ Дзержинского района на один день попали в армию (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьники 14-ти школ Дзержинского района на один день попали в армию (ФОТО)

27 февраля 2016, 10:55Спорт
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