Михалина Лысова из Нижнего Тагила не попала в списки участников паралимпиады в Корее

Согласно опубликованному Международным паралимпийским комитетом списку, на игры в Пхёнчхан поедут 30 российских атлетов. Имени Михалины Лысовой в списках не оказалось. Список предварительный, заявка на участие спортсменки из Нижнего Тагила Лысовой еще может быть принята. Михалина - четырехкратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне.

Родители тагильчанки сообщили, что сейчас спортсменка находится в Японии. Они уже знают о списках из общедоступных источников.

О том, что она не будет участвовать, я уже узнал из интернета. Тут видите, и Шипулина не взяли. Сильнейшие, наверно, вот и не взяли. По каким причинам ее не взяли, я не знаю сообщил Анатолий Лысов, папа спортсменки.

Отец Михалины рассказал, что окончательное решение по составу участников паралимпийских игр будет принято, вероятно, 1 марта. Родители надеются, что чемпионка еще будет включена в состав паралимпийской сборной.

Она матери скинула сообщение, что в списках ее нет. 1 марта будут окончательно решать, кого включат в списки, кого нет. Мы еще надеемся, что она будет включена в списки, но точно я не знаю поделился отец тагильчанки.

В 2005 году Михалина Лысова вошла в сборную областного спортивного клуба инвалидов «Родник» и приняла участие в первенстве России по лыжным гонкам среди инвалидов по зрению. На паралимпиаде в Сочи она стала обладательницей шести медалей, из них – 3 золотые и 3 серебряные. Михалина Лысова была номинирована на премию «Человек года», проводимую ежегодно городским информационным порталом TagilCity.ru.