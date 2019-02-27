Тяжелоатлет из Нижнего Тагила победил на Кубке мира в Китае
Сегодня, 16:47СпортФото: пресс-служба СК «Спутник»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Егор Климонов из Нижнего Тагила победил на Кубке мира по тяжелой атлетике, который прошел в Китае.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования состоялись 27 февраля в Фучжоу. Тагильчанин выступал в весовой категории 96 кг и взял вес 211 кг (165 кг в рывке). Егор Климонов занял первое место на Кубке с общей суммой двоеборья 376 кг, сообщает пресс-служба СК «Спутник».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Штангист справился со всеми шестью подходами. Об этом рассказал тренер Михаил Хомяков.
Это то, что и было нужно для победы. Безусловно, соперники были серьезно подготовлены. Тем не менее, Егору удалось обойти представителей других стран, и Китая, в частности, рассказал тренер спортсмена.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей