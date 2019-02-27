Тяжелоатлет из Нижнего Тагила победил на Кубке мира в Китае

Соревнования состоялись 27 февраля в Фучжоу. Тагильчанин выступал в весовой категории 96 кг и взял вес 211 кг (165 кг в рывке). Егор Климонов занял первое место на Кубке с общей суммой двоеборья 376 кг, сообщает пресс-служба СК «Спутник».

Это то, что и было нужно для победы. Безусловно, соперники были серьезно подготовлены. Тем не менее, Егору удалось обойти представителей других стран, и Китая, в частности, рассказал тренер спортсмена.