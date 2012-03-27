Екатеринбургская биатлонистка завоевала золото чемпионата России
27 марта 2012, 09:03Спорт
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Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина завоевала золото чемпионата России, победив в гонке преследования в городе Уват Тюменской области.
Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, спортсменка преодолела10-километровую дистанцию за 36 минут 0,3 секунды, допустив три промахана четырех огневых рубежах.
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