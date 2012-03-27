Тагильчане показали себя на Первенстве Свердловской области по греко-римской борьбе

Спортсмены специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 им. А. А. Лопатина стали победителями и призерами соревнований. 1 место в категориях 42 и 58 кг заняли Фарасат Керимов и Иса Абилов соответсвенно. Обладателем второго места в весовой категории 42 кг стал Руслан Гасымов. Бронзу взяли тагильчане Али Исмаилов (42кг), Гадир Гейдаров (46кг), Алексей Фирсов (69кг) и Александр Ситников (85+). Тренируют спортсменов преподаватели школы Штабовенко Т.В., Богданов А.В. и Шмаков Н.А.