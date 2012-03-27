В выходные тагильские гимнастки соревновались за звание лучших на Кубке города

По информации, предоставленной в отделе по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, результаты выступления в индивидуальной программе распределились следующим образом: по программе мастера спорта 1 место заняла Мария Денисова (МБОУ ДОД СДЮШОР №1), 2 место - Анна Стебивка (МБОУ ДОД ДЮСШ №2), 3 место получила Ольга Мальцева (МБОУ ДОД СДЮСШОР №1).

Победительницей соревнований по программе кандидата в мастера спорта стала Ксения Галич (МБОУ ДОД СДЮСШОР №3), серебро взяла Александра Суздальцева (МБОУ ДОД СДЮСШОР №3), а обладателем бронзы стала Анастасия Ткачева (МБОУ ДОД СДЮСШОР №3).

По 1 взрослому разряду первое место у Кристины Алиевой (МБОУ ДОД ДЮСШ №2), второе – у Светланы Ломовцевой (МБОУ ДОД СДЮСШОР №1), третье – у Валерии Волковой (МБОУ ДОД СДЮСШОР №1)

В групповых упражнениях по 3 видам программ первенствовали гимнастки специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3 им. А. А. Лопатина. В составе команды-победительницы мастера спорта Анастасия Шепелева, Александра Сохарева, Ирина Иванова, Юлия Шамарина, Алена Капустина. На соревнованиях гимнасткам торжественно вручены удостоверения «Мастер спорта России». Все вторые места в групповых упражнениях по 3 видам программ достались гимнасткам специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1.