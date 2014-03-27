Ильмир Хазетдинов в гостях у TagilCity.ru: «Домашние трамплины – мои самые любимые, в Тагиле и в Сочи» (ФОТО)

В настоящее время в комплексе «Аист» к стартам готовятся и мужчины, и женщины из разных областей России - Свердловской, Кировской, Магаданской, Нижегородской, Сахалинской областей, республики Татарстан, Башкортостан, Красноярского и Краснодарского края, а также из городов Санкт-Петербург и Москва.

Журналисту TagilCity.ru удалось взять интервью у российского прыгуна – Ильмира Хазетдинова. Это действующий Чемпион России на малом трамплине (К-90), борьба за звание которого состоялась ровно год назад в Нижнем Тагиле. Это член сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, который защищал честь России на Олимпиаде в Сочи. Кроме того, также в Нижнем Тагиле Ильмир стал призером Континентального Кубка 2013 года.

Родился Ильмир Хазетдинов 28 октября 1991 года в городе Ульяновск, сейчас проживает в Уфе. Рассказывает, что свои первые шаги сделал по стопам брата Разиля Хазетдинова, который, в свою очередь, является участником чемпионатов и Кубков России, а также призером Кубка России 2004-2005 годов.

В детстве, в то время, когда мама была на работе, чтобы мне не сидеть одному дома, брат брал меня на тренировки. Там был батут, на котором я и прыгал. В один прекрасный день мне предложили покататься, дали «коротышки». И всё, с тех пор я в спорте.

Фигура тренера важна в жизни любого спортсмена. То, как наставник может воспитать и мотивировать своего подопечного, влияет, в том числе, на будущее «прыгуна». Начинал Ильмир тренироваться с Владимиром Никулиным в Уфе. Сейчас Ильмир выступает под руководством личного тренера – Рамиля Абрарова. Он, кстати, воспитал еще одного выдающегося российского прыгуна Дмитрия Васильева.

Это же он меня воспитал, благодаря нему я продвинулся в основной состав. А там уже и другой тренер только мог подправить в технике. [Старший тренер российской сборной – Сергей Зубков. Вообще с российской сборной Сергей Александрович работает более семи лет, - прим.ред.]

Жизнь спортсмена – регулярные тренировки, сборы, выезды. Так что времени на родной дом практически не остается. Месяц отпуска – апрель – это период, когда спортсмены данного вида спорта могут побыть дома, с семьями, с родителями, окунуться в личные дела, посвятить себя хобби, общению с друзьями.

Это для нас уже нормально – собрать, разобрать сумку. Естественно, в дороге устаешь, постоянные переезды, перелеты. Бывает такое, что приедешь домой, а на следующий день уже соревнования. У нас есть массажист, доктор – они нам очень помогают держаться в тонусе.

Ильмир увлекается автомобилями. Когда он приезжает домой, то обязательно садится за руль своего авто. Катается даже ночью, несмотря на спортивный режим. «Собрал себе качественную музыку в машину, теперь езжу с хорошим звуком». Между делом, Ильмир рассказал о том, что и в Уфе (как и в Нижнем Тагиле) дороги оставляют желать лучшего.

Спортсмены всех видов спорта понимают, что не всегда результаты соревнований оправдывают ожидания. Бывают и разочарования, и неудачи. Всё это не может не выводить спортсмена «из колеи», однако только самые сильные переживают эти периоды с достоинством. TagilCity.ru поинтересовался у Ильмира, каким образом он справляется с такой ситуацией. Кстати, выступать на международной арене Ильмир начал в 2006 году. Шесть лет он участвовал только в Кубке FIS и на юниорских чемпионатах, где ни разу не смог выполнить даже свою вторую попытку.

Здесь главное не опускать руки, потому что не всегда же выигрываешь, не бывает подъемов без спусков. Надо находить в себе силы идти дальше. Это опыт. У меня весь сезон, можно сказать, такой. Я списываю это на опыт, дальше, верю, будет лучше.

Тагильчане не понаслышке знают, что прыжки на лыжах с трамплина – весьма опасный вид спорта. Ильмир не любит говорить о травмах, однако нам он рассказал про свое повреждение, некогда доставившее много хлопот.

Естественно, получая травму, спортсмен выбывает на какое-то время. У меня была трещина стопы, которую я получил во время разминки, когда мы играли в хоккей с мячом. Я месяц ходил в гипсе. У меня был специальный человек, который следил за тем, чтобы я не переусердствовал на тренировках. Сперва я ходил по беговой дорожке, потом начал бегать, а потом уже давал нагрузки. Сейчас травма не беспокоит. Технику прыжка тогда я не забыл, это было отработано до автоматизма, то есть с первой попытки у меня получился прыжок. Главное не набрать в весе, чтобы потом не было длительных кроссов.

2012 год стал для Ильмира победным. На Спартакиаде в Уфе он завоевал первое место. До этого он шесть раз становился победителем подобных соревнований. С тех пор он начал активно готовится к Олимпиаде в Сочи. А после получения звания мастера спорта международного класса в допуске к участию в ней Ильмир не сомневался.

Две недели россияне следили за выступлениями российских на домашней Олимпиаде. Одним из самых зрелищных видов спорта являются, конечно, прыжки с трамплина. Тагильчане, надо быть уверенным, болели [редакция TagilCity.ru точно] и за наших «летающих лыжников», ведь именно в Нижнем Тагиле нередко проходят уникальные соревнования мирового уровня, на которые съезжаются жители и гости нашего города. Ильмир рассказал о том, как он узнал о своем участии в Олимпиаде, о том, какие эмоции у него были по этому поводу.

Воспоминания останутся на всю жизнь. Очень рад, что попал именно на домашнюю Олимпиаду. Нам нужно было заработать какое-то количество очков, для того чтобы быть в 70-ти сильнейших по всему миру. Именно они могут ехать на Олимпиаду. Еще одно условие – по пять человек от каждой страны. Я поставил себе цель – не имея ни одного очка на Кубке мира, попасть в это число. Проходит лето. Мне удалось набрать достаточное количество очков, и здесь я уже приблизился в Олимпиаде. Теперь у нас оставалась борьба внутри команды – кто же едет. Надо было отбираться. Мы продолжили выступать на Кубках мира уже зимой. Так получилось, что мне не удалось набрать необходимого количества очков, так что на Олимпиаду я поехал пятым, запасным. В Сочи у нас было две тренировки – на малом и на большом. После двух тренировок тренеры уже определили тех, кто будет выступать. Я был одним из лучших – заработал себе выступление на Олимпиаде с К-90. Также было и на К-120. Ехал, вроде как, запасным, но выступил на двух стартах – личном и командном. Запомнилось шикарное открытие, как все страны по алфавиту собирались. Устали, конечно, стоять в очереди, а на следующий день – квалификация. Но это того стоило, я хочу сказать!

Фотографии со страницы Ильмира в социальной сети

С тагильскими трамплинами Ильмира Хазетдинова связывает еще один факт. Именно ему принадлежит рекорд на К-120. 13 марта 2013 года на финале Кубка России он «улетел» на 139 метров. Кстати, на Континентальном Кубке зрители могли видеть на гигантском трамплине небольшую отметку в 139 метров. Как позже выяснилось, работники «Аиста» сделали ее специально для Ильмира. Интересно, что точно такой же рекорд в свое время Ильмир поставил и в Сочи, но позже его перебили норвежцы. TagilCity.ru не забыл поинтересоваться у спортсмена, какие впечатления у него имеются о тагильских трамплинах, о Нижнем Тагиле в целом.

В Тагиле мне очень нравится, трамплины очень хорошие, современные. Домашние трамплины – мои самые любимые, в Тагиле и в Сочи. Профиль ваших трамплинов мне подходит. Сидя на лавке, открывается такая красота. Если бы вы были наверху, то могли бы это увидеть улыбаясь, рассказывает Ильмир.

Городской портал TagilCity.ru благодарит Ильмира Хазетдинова за интервью! А тагильчане, тем временем, могут поболеть на наших на комплексе трамплинов горы Долгая, ведь около 100 спортсменов в настоящее время борются за звание Чемпиона России. Напомним, соревнования продлятся до 31 марта.