Екатеринбург может принять в 2023 году Военные Олимпийские игры

Как пишут «Известия» , заявка на проведение Игр еще не подана. Но общество проявляет неподдельный интерес к данному спортивному событию, и оно непременно должно состояться в России.

Как отметил Президент Международного совета военного спорта Абдель Хаким аш-Шину, он будет голосовать за Российскую Федерацию как за основного кандидата на проведение данного спортивного мероприятия в 2023 году. Также он заметил, что помимо России есть еще несколько кандидатов. Однако Россия показала свою способность принимать такие масштабные соревнования на Олимпийских играх, проходивших в Сочи.