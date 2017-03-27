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Екатеринбург может принять в 2023 году Военные Олимпийские игры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбург может принять в 2023 году Военные Олимпийские игры

27 марта 2017, 10:00Спорт
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