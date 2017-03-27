Юная спортсменка из Кушвы победила на шоу «Лучше всех» среди детей на Первом канале (ВИДЕО)

Как пишет Е1, ведущий Максим Галкин спросил у 12-летней Есении Шляпниковой, какие у нее есть таланты. Девочка ответила, что занимается воркаутом. Она 30 раз подтягивается, 110 раз делает подъем с переворотом на брусьях и 310 раз отжимается от пола.