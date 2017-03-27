Юная спортсменка из Кушвы победила на шоу «Лучше всех» среди детей на Первом канале (ВИДЕО)
27 марта 2017, 09:45Спорт
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Юная спортсменка из Кушвы Есения Шляпникова стала победительницей шоу талантов среди детей «Лучше всех» на Первом канале.
Сюжеты: Кушва
Как пишет Е1, ведущий Максим Галкин спросил у 12-летней Есении Шляпниковой, какие у нее есть таланты. Девочка ответила, что занимается воркаутом. Она 30 раз подтягивается, 110 раз делает подъем с переворотом на брусьях и 310 раз отжимается от пола.
На передаче спортивный ребенок без труда удивил зрителей. Она выполнила свободную программу на брусьях и продемонстрировала подтягивания на одной руке. Максим Галкин попробовал повторить то, что исполнила девочка, но потерпел фиаско и выразил свой восторг от физической подготовки участницы.
Есению наградили призами, медалью и кубком победителя.
Видео: Первый канал
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