Тагильчане смогут принять участие в спортивных «Весенних забавах»

Тагильчане смогут принять участие в спортивных «Весенних забавах»
Тагильчане смогут принять участие в спортивных «Весенних забавах»
Сегодня, 10:44СпортФото: pixabay.com
«Весенние забавы» в рамках проекта «Спорт рядом» пройдут в Нижнем Тагиле.

Так, 3 апреля все желающие могут поучаствовать в состязаниях на спортплощадке на Черноисточинском шоссе, 75, а 10 апреля — на спортивной площадке на 9-м поселке. Оба мероприятия начнутся в 14.30.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/drtMr. Все участники будут поделены на команды, минимум по два человека и максимум по пять человек. В программе предусмотрены такие эстафеты, как «Мяч на лопатке», «Кегля» и «Зоркий глаз».

Проект «Спорт для всех» благотворительной программы «Сила спорта» реализуется бесплатно для всех желающих.

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