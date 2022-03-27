Тагильчане смогут принять участие в спортивных «Весенних забавах»

Так, 3 апреля все желающие могут поучаствовать в состязаниях на спортплощадке на Черноисточинском шоссе, 75, а 10 апреля — на спортивной площадке на 9-м поселке. Оба мероприятия начнутся в 14.30.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/drtMr. Все участники будут поделены на команды, минимум по два человека и максимум по пять человек. В программе предусмотрены такие эстафеты, как «Мяч на лопатке», «Кегля» и «Зоркий глаз».
Проект «Спорт для всех» благотворительной программы «Сила спорта» реализуется бесплатно для всех желающих.