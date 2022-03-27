Тагильчане смогут принять участие в спортивных «Весенних забавах»

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/drtMr. Все участники будут поделены на команды, минимум по два человека и максимум по пять человек. В программе предусмотрены такие эстафеты, как «Мяч на лопатке», «Кегля» и «Зоркий глаз».