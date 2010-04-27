Тагильчанка Вера Слугина выиграла путевку на чемпионат мира по боксу
27 апреля 2010, 16:22СпортArtem
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На чемпионате России по боксу в Челябинске, представительницы спортклуба «Спутник» Вера Слугина и Ирина Потеева завоевали две медали – золото и бронзу.
Как нам рассказала чемпионка России по боксу 25-ти летняя Вера Слугина, победа ей далась нелегко. Первый бой выиграла без проблем, а в двух следующих для достижения победы пришлось проявить упорство.
Другая тагильчанка 24-х летняя Ирина Потеева взяла бронзу. Как отметил тренер тагильчанок Александр Малышев, обе спортсменки выступили хорошо, но по итогам прошедших соревнований только Вера Слугина поедет на чемпионат мира, который пройдет в Южной Америке осенью.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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