Тагильский тяжелоатлет включен в состав сборной для подготовки к чемпионату мира
27 апреля 2010, 16:19СпортArtem
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Тяжелоатлет клуба «Спутник» Егор Климонов включен в состав сборной для подготовки к чемпионату мира среди спортсменов до 20 лет, который пройдет в конце июня в Болгарии.
В состав сборной тагильчанина включили по итогам юниорского чемпионате России, где Егор занял второе место вслед за Апти Аухадовым из Чеченской республики. В рывке Егор Климонов зафиксировал 150 кг, в толчке – 195 кг и в итоге набрал 345 кг.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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