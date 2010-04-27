Тагильский тяжелоатлет включен в состав сборной для подготовки к чемпионату мира

В состав сборной тагильчанина включили по итогам юниорского чемпионате России, где Егор занял второе место вслед за Апти Аухадовым из Чеченской республики. В рывке Егор Климонов зафиксировал 150 кг, в толчке – 195 кг и в итоге набрал 345 кг.