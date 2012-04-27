Свердловские полицейские решили выяснить отношения на кулаках
27 апреля 2012, 17:39Спорт
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5 мая в Нижнем Тагиле состоится турнир по комплексному единоборству среди правоохранительных органов, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Он пройдет в СОК «Металлург-Форум». Среди организаторов турнира - Администрация города Нижний Тагил, Федерация комплексных единоборств России, ОМОН Главного управления МВД России по Свердловской области, Союз ветеранов ОМОН города Нижний Тагил, Объединение СОЮЗ-НТ.
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