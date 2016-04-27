Тагильская «Уралочка-НТМК» стала серебряным чемпионом России (ФОТО)

В решающей встрече обе команды выложились по полной: в упорной борьбе наши девчонки уступили москвичкам со счетом 0:3. Напоминаем, за день до этого, «уралочки» лишили шансов побороться за чемпионский титул «Динамо» из Казани, которая удерживала пальму первенства последние 5 лет.

26 апреля «Уралочка-НТМК» дала бой хозяйке площадки - московскому «Динамо». Эта команда на пути к финалу Суперлиги ни разу не оступилась.

Перед главным матчем ситуация для тагильчанок серьёзно осложнилась. Центральная блокирующая и лидирующий игрок «уралочек» Шинед Джек потеряла сознание во время разминки.

Девушку унесли из зала на носилках. К счастью, через несколько минут Джек пришла в себя. Но на площадку уже не вышла. Напомним, в полуфинале спортсменка стала самым результативным игроком «Уралочки». На встрече с казанским «Динамо» она заработала 20 очков.

Тем не менее, исход каждого периода решался только на сетболах.

Подопечные Николая Карполя сделали то, чего болельщики ждали не один год: впервые за 10 лет уральская команда сыграла в финале Чемпионата страны по волейболу среди женщин. Примечательно, что эти серебряные медали – первые в копилке наших спортсменок. До этого «Уралочка-НТМК» 14 раз становилась чемпионом, и четырежды брала бронзу.

Вице-чемпионство обеспечивает нашим девчонкам место в следующем, юбилейном для «уралочек», сезоне.