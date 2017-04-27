Нижнетагильская «Уралочка-НТМК» завершила волейбольный сезон 2016/2017
27 апреля 2017, 15:20Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Завершился волейбольный сезон 2016/2017 для нижнетагильской «Уралочки».
Сюжеты: Нижний Тагил
В подведении итогов стоит заметить, что «Уралочка-НТМК» заняла третье место в групповом этапе Лиги Чемпионов. Третье место – в регулярном чемпионате на Чемпионате России и четвертое место в плей-офф.
Сезон для команды выдался тяжелый, ведь состав покинули сильные игроки - Ирина Заряжко и Шинед Джек, доигровщица Дарья Писаренко, а также либеро Екатерина Романова. Однако это не повлияло на боевой дух тагильчанок, и они смогли достойно проявить себя в уходящем сезоне.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей