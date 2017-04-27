Окружной этап военно-спортивной игры «Зарница» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
27 апреля 2017, 09:45Спорт
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В Нижнем Тагиле 22 апреля прошел окружной этап военно-спортивной игры «Зарница», которой в этом году исполнилось 50 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
В мероприятии приняли участие 24 команды из 9 муниципальных образований Горнозаводского Урала. Ребята соревновались в дисциплинах: строевая и физическая подготовка, радист, история, снайпер, сообщается на сайте ГДМ.
В номинации «Младшая возрастная группа» победу одержали учащиеся школы № 61 из Нижнего Тагила. В номинации «Средняя возрастная группа» первое место заняли ученики школы № 10 из Верхнего Тагила. Первое место в «Старшей возрастной группе» получили ученики школы № 20 из Кушвинского ГО. Среди военно-патриотических клубов первое место заняли ребята из нижнетагильского «Витязя».
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Фото: ГДМ
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