Окружной этап военно-спортивной игры «Зарница» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В мероприятии приняли участие 24 команды из 9 муниципальных образований Горнозаводского Урала. Ребята соревновались в дисциплинах: строевая и физическая подготовка, радист, история, снайпер, сообщается на сайте ГДМ.

В номинации «Младшая возрастная группа» победу одержали учащиеся школы № 61 из Нижнего Тагила. В номинации «Средняя возрастная группа» первое место заняли ученики школы № 10 из Верхнего Тагила. Первое место в «Старшей возрастной группе» получили ученики школы № 20 из Кушвинского ГО. Среди военно-патриотических клубов первое место заняли ребята из нижнетагильского «Витязя».