Двое спортсменов из Нижнего Тагила стали чемпионами мира по пауэрлифтингу (ФОТО)

Пауэрлифтеры спортивной школы «Юность» боролись на помосте мирового первенства по пауэрлифтингу в ЮАР (г. Почефструм).

Тагильчанка Анна Возмилова заняла 1 место среди девушек с результатом в жиме 120 кг в весовой категории до 84 кг, оставив соперниц позади еще в квалификации. Владислав Репин стал лучшим среди юношей с результатом 195 кг в весовой категории до 120 кг, опередив спортсменов из Америки и Казахстана.