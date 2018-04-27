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Двое спортсменов из Нижнего Тагила стали чемпионами мира по пауэрлифтингу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое спортсменов из Нижнего Тагила стали чемпионами мира по пауэрлифтингу (ФОТО)

27 апреля, 15:15Спорт
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