«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря за высказывания о власти
Сегодня, 20:31СпортФото: pxhere.com
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В Самаре посчитали, что игрок причинил ущерб интересам клуба.
«Крылья Советов» накажут голкипера команды Евгения Фролова, который раскритиковал политику российских властей, сообщает «Советский спорт».
В официальном заявлении клуба говорится, что интервью Фролова причинило ущерб интересам команды.
«Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяет мнение Евгения Фролова, – сообщается в тексте, опубликованном на официальном сайте «Крыльев Советов». – Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России».
Отметим, что Фролов перешел в «Крылья Советов» в феврале, подписав контракт на два с половиной года.
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