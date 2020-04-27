«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря за высказывания о власти

«Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяет мнение Евгения Фролова, – сообщается в тексте, опубликованном на официальном сайте «Крыльев Советов». – Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России».