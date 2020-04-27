На звание талисмана «Универсиады-2023» в Екатеринбурге претендуют 12 персонажей

Так в шорт-лист фаворитов голосования вошли бурый медведь, соболь, северный олень, волк, енотовидная собака, лось, ящерица, черный аист, кабан, лиса, Серебряное копытце, малахит. Работы по этим мотивам будут приниматься от действующих студентов любого художественного вуза России до 18 мая. Регистрация участников идет на сайте talisman.ekat2023.com.

Мы все с большим интересом следим за созданием талисмана предстоящих Всемирных игр. Уверен, совсем скоро благодаря нашим талантливым молодым дизайнерам он обретёт свои черты. Воодушевляет и тот факт, что на следующих этапах голосования у каждого из россиян будет возможность повлиять на окончательный образ будущего символа Игр. Останется выбрать новому герою подходящее имя и помочь обрести счастливую судьбу.подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Согласно условиям конкурса, претенденты на победу должны наделить персонажи определёнными атрибутами (стартовый номер на спине или груди, стильные очки, кепка) и чертами характера (дружелюбие, любопытство, мудрость).