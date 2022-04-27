По данным источника, в качестве главного рефери выступит Владимир Москалев. Помогать ему будут Алексей Лунев и Варанцо Петросян; резервный судья — Артур Федоров; за работу VAR будет отвечать Артем Чистяков; его ассистент — Роман Усачев; инспектор — Сергей Мацюра.
Напомним, матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 апреля и пройдет в Санкт-Петербурге.
В нынешнем сезоне РПЛ команда Сергея Семака идет на первом месте в таблице, набрав 58 очков. У «Локо» — 41 очко и пятая позиция. Об этом сообщает «Советский спорт».