Москалев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»

Москалев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»

Москалев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Локомотив»

Сегодня, 00:12
Спорт
Фото: pixabay.com
Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив».

По данным источника, в качестве главного рефери выступит Владимир Москалев. Помогать ему будут Алексей Лунев и Варанцо Петросян; резервный судья — Артур Федоров; за работу VAR будет отвечать Артем Чистяков; его ассистент — Роман Усачев; инспектор — Сергей Мацюра.

Напомним, матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 апреля и пройдет в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне РПЛ команда Сергея Семака идет на первом месте в таблице, набрав 58 очков. У «Локо» — 41 очко и пятая позиция. Об этом сообщает «Советский спорт».

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