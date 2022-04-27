По данным источника, в качестве главного рефери выступит Владимир Москалев. Помогать ему будут Алексей Лунев и Варанцо Петросян; резервный судья — Артур Федоров; за работу VAR будет отвечать Артем Чистяков; его ассистент — Роман Усачев; инспектор — Сергей Мацюра.