Молодежь за ЗОЖ: в Нижнем Тагиле состоится фестиваль по уличной гимнастике

Еженедельно ребята встречаются на пробежке, куда приглашают абсолютно всех желающих. Пробежав определенную дистанцию тагильчане, собираются у школы №44 и проводят тренировки по street workout, или уличной гимнастике.

Так, 29 июня в 17:00 в Спортивный день молодежи пройдут соревнования по уличной гимнастике. Продуман следующий порядок выступлений: индивидуальный фристайл, выход силой на две руки и двоеборье. По вопросам регистрации и консультации обращаться в группу «Здоровая молодежь – сильная молодежь».