Молодежь за ЗОЖ: в Нижнем Тагиле состоится фестиваль по уличной гимнастике
27 мая 2014, 17:45Спорт
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Через месяц в Нижнем Тагиле состоится спортивный фестиваль с говорящим названием «Здоровая молодежь – сильная молодежь». Организаторами события является объединение «Спортивная молодежь Нижнего Тагила», участники которого уже успели зарекомендовать себя как активисты и борцы за здоровье тагильской молодежи.
Еженедельно ребята встречаются на пробежке, куда приглашают абсолютно всех желающих. Пробежав определенную дистанцию тагильчане, собираются у школы №44 и проводят тренировки по street workout, или уличной гимнастике.
Так, 29 июня в 17:00 в Спортивный день молодежи пройдут соревнования по уличной гимнастике. Продуман следующий порядок выступлений: индивидуальный фристайл, выход силой на две руки и двоеборье. По вопросам регистрации и консультации обращаться в группу «Здоровая молодежь – сильная молодежь».
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