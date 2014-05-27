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Молодежь за ЗОЖ: в Нижнем Тагиле состоится фестиваль по уличной гимнастике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодежь за ЗОЖ: в Нижнем Тагиле состоится фестиваль по уличной гимнастике

27 мая 2014, 17:45Спорт
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