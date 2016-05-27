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Гиревик из Нижнего Тагила побил рекорд России (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гиревик из Нижнего Тагила побил рекорд России (ФОТО)

27 мая 2016, 09:05СпортТимофей Данилов
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