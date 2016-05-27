Гиревик из Нижнего Тагила побил рекорд России (ФОТО)
Тагильчанин Сергей Бестужев выступил в составе свердловской сборной на первенстве страны по гиревому спорту среди ветеранов. Престижные соревнования проходили в Мурманске и собрали вместе спортсменов почти из 30-ти регионов.
Российские атлеты спорили за медали в двоеборье и длинном цикле. Последняя дисциплина является для Сергея Бестужева коронной. Здесь спортсмену необходимо пройти несколько этапов: заброс двух гирь, после – толчок над головой, а потом фиксация в верхнем положении и другие упражнения.
Силач из Нижнего Тагила смог зафиксировать 107 подъемов, что на 3 больше рекорда страны. Таким образом, Сергей Бестужев стал абсолютным чемпионом соревнований. Отметим, что тагильчанин взял пальму первенства и в двоеборье, набрав 220 очков.
По итогам спортивных соревнований, уральский регион завоевал бронзу. Серебро взяли хозяева турнира. А команда Кировской области получила золото.
Отстаивают честь родного города и юные гиревики. На прошлой неделе подопечные тренера Родиона Нургалиева привезли с Кубка Европы 8 медалей различной пробы.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru