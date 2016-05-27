Гиревик из Нижнего Тагила побил рекорд России (ФОТО)

Российские атлеты спорили за медали в двоеборье и длинном цикле. Последняя дисциплина является для Сергея Бестужева коронной. Здесь спортсмену необходимо пройти несколько этапов: заброс двух гирь, после – толчок над головой, а потом фиксация в верхнем положении и другие упражнения.