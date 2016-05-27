В Нижнем Тагиле на стадионе Уралвагонзавода прошла спартакиада для детей-сирот (ФОТО)

Сто воспитанников из ГКОУ СО «Нижнетагильский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2», ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом № 5», ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом № 6» и ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом-школа № 1» соревновались сразу в пяти видах спорта.

Детям устроили соревнования по мини-футболу, девочки бегали дистанцию в 60 метров, а мальчики - 100 метров. Также юным спортсменам предстояло определить сильнейших в перетягивании каната, прыжкам в длину и легкоатлетической эстафете.

Первое место в соревнованиях по мини-футболу у команды из детдома №1. Его же воспитанники стали и чемпионами в перетягивании каната. Как сообщают в пресс-службе УВЗ, в первенстве команд по легкой атлетике лидерство у детского дома №2. В общекомандном первенстве по итогам всех дисциплин спартакиады первое место досталось команде юных спортсменов из детского дома № 1.

Лучшей среди девочек стала спортсменка Карина, которая воспитывается в детском доме №6. Лидерство среди мальчиков - за юным Василием из детдома №5. Организаторы спартакиады также провели конкурс среди групп поддержки спортсменов. Ребята, стараясь максимально ярко и интересно поддержать своих спортсменов, воодушевленно танцевали, показывали акробатические номера, исполняли спортивные песни и даже играли на барабанах. По решению жюри, самой хорошей группой поддержки стала команда детского дома №2.