Спускаться было страшнее. Сотрудница тагильской полиции о победе в забеге на трамплин

Любовь Новгородцева работает в полиции с 2009 года. Она — старший сержант патрульно-постовой службы. С самого детства занимается спортом: занималась лыжными гонками, тренируясь на горных трассах в селе Петрокаменское, которые из-за резких подъемов местные называют «Крутяки». Первый забег на трамплин девушка совершила в 2018 году — на соревнованиях в Сочи.

Это было удачное стечение обстоятельств. После того, как я забегала на «Высоцкий» в 2017 году (на небоскрёбе «Высоцкий» в Екатеринбурге ежегодно проводятся спортивные забеги — прим. ред.), мне подарили стартовый слот в Сочи. Мне была эта дисциплина незнакома, раньше я не бегала по трамплину. Тем более, дорога, проживание, перелёт — это довольно затратно. Но друзья настояли. Подруга нашла билеты за полторы тысячи, и мы решили съездить и даже остаться на три дня отдохнуть, рассказывает Любовь.

Дебют удался: Любовь заняла первое место. Спустя год, в 2019-м, она решила повторить этот опыт в Чайковском. Длина трассы там — 400 метров, а уклон — 45 градусов. В турнире участвовало около тысячи человек, но тагильчанка и в этот раз пришла первой, оторвавшись от ближайшей соперницы на целых 16 секунд. По словам девушки, в победе помогла подсказка одного из болельщиков.

Кто-то из толпы мне подсказал, что на выходе с крутой части можно было встать и бежать. Благодаря этому мне удалось оторваться от соперниц на этом участке, что сыграло ключевую роль. Спускаться с трамплина было даже страшнее, чем подниматься на него. Большое спасибо всеми болельщикам,говорит спортсменка.

Новгородцеву уже поздравили на службе. По словам сотрудницы полиции, все коллеги поддерживают её увлечение спортом.

Тренируюсь после работы. Спасибо руководству, что оно в каких-то моментах способствует этому, помогает. В случае победы всегда поздравляют. Также я выступаю на чемпионатах МВД, полицейских стартах и ЦС «Динамо», рассказывает Любовь.

Сейчас девушка тренируется под руководством профессионального тренера из Екатеринбурга Алексея Шитова, который разрабатывает для неё программы тренировок. Кроме того, перед турниром в Чайковском Любовь проводила тренировку на горных трассах горы Долгая в Нижнем Тагиле. По её словам, для участия в этих состязаниях тратить большие деньги не приходится.

Это такие соревнования, в которых может принять участие любой. Ничего специального не требуется. Желательно только, чтобы кроссовки не скользили. Во время забега в Чайковском на мне были самые обычные кроссовки, не трейловые. Они, конечно, проскальзывали, я даже падала. Но, сами понимаете, на трамплине такой уклон, что, наверное, не найти подходящей обуви. Шиповки на забеге запрещены. Ещё нужны перчатки, но они включены в стартовый пакет для всех участников, говорит Новгородцева.

Кроме того, в турнирах есть призовой фонд. За первое место в Сочи Любовь получила 34 тысячи рублей. О вознаграждении за победу в Чайковском, по её словам, пока неизвестно, но организаторы обещали решить этот вопрос.