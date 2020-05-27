В Испании футбольные клубы бесплатно предоставляют болельщикам абонементы
Сегодня, 16:58СпортФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С такой инициативой выступили барселонский «Эспаньол» и «Леганес» из пригорода Мадрида.
Испанские клубы «Эспаньол» и «Леганес» предоставят своим болельщикам бесплатные абонементы на следующий сезон. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальные сайты команд.
Чемпионат Испании собираются возобновить 11 июня, однако из-за пандемии коронавируса матчи оставшихся 11 туров будут проводить при пустых трибунах.
В этой ситуации «Эспаньол» выплатит владельцам абонементов денежную компенсацию в 20% от стоимости, а также предоставит бесплатные сезонные билеты на следующий чемпионат.
«Леганес» объявил о том, что действие всех нынешних абонементов автоматически продлевается на сезон-2020/21.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей