В Испании футбольные клубы бесплатно предоставляют болельщикам абонементы

Испанские клубы «Эспаньол» и «Леганес» предоставят своим болельщикам бесплатные абонементы на следующий сезон. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальные сайты команд.

Чемпионат Испании собираются возобновить 11 июня, однако из-за пандемии коронавируса матчи оставшихся 11 туров будут проводить при пустых трибунах.

В этой ситуации «Эспаньол» выплатит владельцам абонементов денежную компенсацию в 20% от стоимости, а также предоставит бесплатные сезонные билеты на следующий чемпионат.