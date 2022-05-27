Дарья Касаткина понимает решение Уимблдона отстранить россиян от участия в турнире

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport.pl, организаторы британского турнира «Большого Шлема» исключили российских и белорусских теннисистов из числа участников соревнований, сославшись на заботу о безопасности игроков и членов их семей.
Теннисная мировая общественность раскритиковала такое решение, а АТР, WTA и ITF решили лишить спортсменов рейтинговых очков за участие в Уимблдоне. После оглашения такой позиции среди лидеров мирового тенниса последовали отказы от поездки в Британию, а турнир получил среди теннисистов статус «выставочного».