Наоми Осака не планирует выступать на Уимблдоне

Наоми Осака не планирует выступать на Уимблдоне
Наоми Осака не планирует выступать на Уимблдоне
27 мая, 23:39СпортФото: pixabay.com
Наоми Осака не планирует выступать на Уимблдоне в связи с решением АТР, WTA и ITF лишить участников турнира рейтинговых очков.

Теннисистка призналась, что ей будет сложно найти мотивацию в выставочном по сути турнире, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Inews. Спортсменка призналась, что пока не приняла окончательного решения, но больше склоняется к тому, чтобы пропустить турнир. Добавим, что этот случай уже не первый после объявления решения трех ведущих теннисных организаций. Ранее организаторы Уимблдона запретили выступать в Британии российским и белорусским спортсменам, мотивировав свое решение заботой об их безопасности. С критикой такого решения выступили многие известные действующие теннисисты, а также мужская и женская ассоциации и Международная федерация тенниса, чьи руководители договорились о том, что участники нынешнего Уимблдона не получат рейтинговых очков за свои выступления. Добавим, что в остальных турнирах россияне и белорусы продолжают свободно выступать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы