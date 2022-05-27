Наоми Осака не планирует выступать на Уимблдоне

Теннисистка призналась, что ей будет сложно найти мотивацию в выставочном по сути турнире, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Inews. Спортсменка призналась, что пока не приняла окончательного решения, но больше склоняется к тому, чтобы пропустить турнир. Добавим, что этот случай уже не первый после объявления решения трех ведущих теннисных организаций. Ранее организаторы Уимблдона запретили выступать в Британии российским и белорусским спортсменам, мотивировав свое решение заботой об их безопасности. С критикой такого решения выступили многие известные действующие теннисисты, а также мужская и женская ассоциации и Международная федерация тенниса, чьи руководители договорились о том, что участники нынешнего Уимблдона не получат рейтинговых очков за свои выступления. Добавим, что в остальных турнирах россияне и белорусы продолжают свободно выступать в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе.