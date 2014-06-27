Гиревик из Нижнего Тагила представит Россию на Чемпионате Европы в Таллине

17 мая тагильские спортсмены приняли участие в турнире, посвященном 175-летию поселка Боровский, который состоялся в Тюмени. Две недели назад наши гиревики побывали в Перми, а чуть позже – в Екатеринбурге. В обоих городах они выступали с гиревым жонглированием. Приехали счастливые и довольные, с кипой грамот. И, конечно, все помнят, как тюменский гиревик Антон Сауков, поделился с TagilCity.ru своими успехами и мыслями о развитии спорта в нашем городе.

Еще одно событие коснулось «ветерана» гиревого спорта Нижнего Тагила – Сергея Бестужева. Сейчас спортсмен находится в Тольятти, где готовится к Чемпионату Европы. Сергей – мастер спорта России и неоднократный победитель международных соревнований. Финансовую поддержку гиревику оказал торговый центр «Гороскоп», директор которого – Владислав Юденко, и администрация Дзержинского района во главе с Русланом Юсуповым. Надо сказать, что это одна из первых коммерческих организаций, которые продолжили опыт по поддержке гиревого спорта. И, безусловно, спортсмены это очень ценят.

На правой фотографии Сергей Бестужев - в форме с надписью Russia

К сожалению, в настоящее время Сергей Бестужев не доступен для звонка: он находится за границей, активно тренируется. Поэтому для предварительного знакомства TagilCity.ru обратился к тренеру тагильских ребят – Родиону Нургалиеву. Как оказалось, оба спортсмена выступали в одно время.

Он живет на Вагонке. Мы с ним в одно время выступали в «Динамо». На данный момент он находится на пенсии, выступает за ветеранов. 16 февраля этого года он занял 1 место среди ветеранов в Нижнем Тагиле, это бы отборочный тур на Чемпионат России. На ЧР он занял, по-моему, второе место. Конечно, я рад за коллегу, приятно!

Городской портал TagilCity.ru желает Сергею успешного выступления! Добавим, Чемпионат Европы состоится в Таллине с 28 по 30 июня.