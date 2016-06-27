Роман Павлюченко подписал контракт с футбольным клубом «Урал»: он уже провел свою первую тренировку в Екатеринбурге

Пресс-служба «Урала» сообщает о том, что контракт с 34-летним форвардом подписан на 1 год. Известно, что футболист уже прибыл в столицу Урала, где были оформлены все необходимые документы. Первая тренировка нападающего прошла на спортивной базе в Сысерти.