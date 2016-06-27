Роман Павлюченко подписал контракт с футбольным клубом «Урал»: он уже провел свою первую тренировку в Екатеринбурге
27 июня 2016, 15:45Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте екатеринбургского футбольного клуба.
Сюжеты: Екатеринбург
Пресс-служба «Урала» сообщает о том, что контракт с 34-летним форвардом подписан на 1 год. Известно, что футболист уже прибыл в столицу Урала, где были оформлены все необходимые документы. Первая тренировка нападающего прошла на спортивной базе в Сысерти.
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отмечает, что такой именитый игрок, как Павлюченко, будет полезен команде и поможет в достижении целей клуба.
Ранее нападающий входил в состав краснодарской команды «Кубань», за которую в прошлом сезоне отыграл 10 матчей, став автором 2 голов.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей