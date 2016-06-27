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Роман Павлюченко подписал контракт с футбольным клубом «Урал»: он уже провел свою первую тренировку в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Роман Павлюченко подписал контракт с футбольным клубом «Урал»: он уже провел свою первую тренировку в Екатеринбурге

27 июня 2016, 15:45Спорт
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