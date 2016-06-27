Турнир по стритболу прошел в Нижнем Тагиле в День молодежи (ФОТО)
Более 50 команд приняли участие в соревнованиях по стритболу, прошедшему в Нижнем Тагиле в День молодежи на площадке ДК имени И.В. Окунева.
В День молодежи на Вагонке состоялся пятый турнир по стритболу. За право называться победителями в 12 номинациях состязались 59 команд. Борьба за звание лучшего заняла у них около четырех часов.
В состязании приняли участие команды «Уралвагонзавода». Лучшей оказалась команда 42 отдела, она получила заслуженное «золото». Представители цеха №710 заслужили серебро. Бронзу получили стритболисты цеха №160.
По итогам турнира определился абсолютный победитель. Команда «Союз», под предводительством капитана Даниила Таупьева, бывшего игрока баскетбольного клуба «Старый соболь», стала абсолютным победителем в мужской категории.
В очередной раз команды Нижнего Тагила соберутся на соревнование по стритболу в День металлурга.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru