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Турнир по стритболу прошел в Нижнем Тагиле в День молодежи (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Турнир по стритболу прошел в Нижнем Тагиле в День молодежи (ФОТО)

27 июня 2016, 15:20СпортДенис Таратонов
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