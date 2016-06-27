Умение владеть боевым оружием продемонстрировали полицейские в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле собралось более 40 команд сотрудников органов внутренних дел. В общей сложности был 91 участник. Они соревновались в стрельбе из пистолета и стрельбе из автомата Калашникова.

В личном первенстве по стрельбе из автомата Калашникова было необходимо провести серию из 15 выстрелов из разных положений тела: лежа, с колена и стоя. На каждый этап давался свой временной лимит. На стрельбу лежа давалось 15 секунд, с колена — 20 секунд, и 25 секунд на стрельбу стоя. Мишень была удалена на 50 метров.

В обращении с автоматом хорошо показал себя сотрудник МУ УВД «Нижнетагильское» капитан Санан Байрамов. Он занял третье место. Второе место досталось сотруднику ОМОНа из Екатеринбурга. Первое получил представитель Центра профессиональной подготовки.

Войти в число призеров в индивидуальных стрельбах из пистолета Макарова тагильчанам не удалось. Зато удалось в командных. В них второе место заняли сотрудники Нижнетагильского ОМОНа. Первое место досталось команде Управления вневедомственной охраны из Екатеринбурга. При стрельбе из пистолета было необходимо стоя дважды выполнить по пять выстрелов в мишень, находящуюся на расстоянии 25 метров.