Юные всадники из Нижнего Тагила стали победителями соревнований по манежной езде и конкуру (ФОТО)

Соревнования проходили в КСК «Уралец» 17 и 18 июня 2017. Дети представляли конно-спортивные клубы Нижнего Тагила «Уралец» и «Олимп», «Наше будущее» Верхней Пышмы и «Гуляй поле» Черноисточинска.

В первый день соревнований мастерство по манежной езде шагом и рысью показал 21 ребенок 2006-2008 годов рождения.

Конкур - второй этап соревнований - прошел 18 июня. 15 юных всадников 2000-2005 годов рождения участвовали в трех зачетных маршрутах: 40 см, 60 см и 80 см.

Победителями стали:

Бабкина Анна из КСК «Наше будущее» Свердловской области.

Миних Анна - представитель КСК «Олимп» Нижний Тагил.

Лукашoнок Анна - представитель КСК «Уралец» Нижний Тагил, показала лучший результат сразу в двух маршрутах.

Всадники, показавшие лучшие технические результаты и время, получили кубки и медали.

Следующие соревнования пройдут в сентябре 2017 года.

Фото КСК «Уралец»