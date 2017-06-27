Юные всадники из Нижнего Тагила стали победителями соревнований по манежной езде и конкуру (ФОТО)
27 июня 2017, 14:45СпортИрина Анисимова
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В конно-спортивном комплексе «Уралец» награждали победителей соревнования по манежной езде и конкуру. 30 юных всадников из Нижнего Тагила и Свердловской области показали мастерство манежной езды и преодоления препятствий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходили в КСК «Уралец» 17 и 18 июня 2017. Дети представляли конно-спортивные клубы Нижнего Тагила «Уралец» и «Олимп», «Наше будущее» Верхней Пышмы и «Гуляй поле» Черноисточинска.
В первый день соревнований мастерство по манежной езде шагом и рысью показал 21 ребенок 2006-2008 годов рождения.
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Конкур - второй этап соревнований - прошел 18 июня. 15 юных всадников 2000-2005 годов рождения участвовали в трех зачетных маршрутах: 40 см, 60 см и 80 см.
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Победителями стали:
- Бабкина Анна из КСК «Наше будущее» Свердловской области.
- Миних Анна - представитель КСК «Олимп» Нижний Тагил.
- Лукашoнок Анна - представитель КСК «Уралец» Нижний Тагил, показала лучший результат сразу в двух маршрутах.
Всадники, показавшие лучшие технические результаты и время, получили кубки и медали.
Следующие соревнования пройдут в сентябре 2017 года.
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Фото КСК «Уралец»
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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