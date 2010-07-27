Хоккеисты Спутника завершили сбор и взяли нового защитника

Команда уже вышла на лед. Проведенным в профилактории «Пихтовые горы» двухнедельным сбором главный тренер команды Алексей Ждахин остался доволен. Он считает, что хоккеистам удалось выполнить всё, что было запланировано. Предстоящие две недели Спутнику предстоит работать и на «земле», и на льду. А 6 и 7 августа состоятся первые контрольные игры в Челябинске с «Мечелом». Тем временем, продолжается процесс комплектования команды, отмечает пресс-служба клуба. Заключен пробный контракт с 20-тилетним защитником Евгением Крюковым, ранее игравшим за Ижсталь.